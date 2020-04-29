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По "Плоскому миру" Терри Пратчетта снимут еще несколько сериалов

Новости
    29.04.2020, 13:46
Текст:   Олег Усков

Не исключено, что помимо сериала по подциклу Пратчетта "Стража", первыми своими кадрами вызывавшего гневный ропот масс, зрителя ждут и другие шоу о Плоском мире (Discworld).

Фото: kinopoisk.ru
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Как сообщает Variety, компания Narrativia, основанная в 2012 году самим Терри, подписала контракт со студиями Endeavor Content и Motive Pictures - на предмет создания "по-настоящему аутентичных" экранизаций книг "Плоского мира".

О каких именно произведениях из богатейшего (к нашему счастью) наследия Пратчетта идет речь, не уточнено пока.

При этом дочь покойного писателя Рианна Пратчетт, один из боссов Narrativia, заранее сдержано радуется сотрудничеству с Endeavor Content и Motive, высказывая уверенность, что персонажи и сюжеты книг будет перенесены так, что Терри гордился бы, - согласно духу оригиналов. Ведь обе компании солидарны с тем видением, на котором настаивает Narrativia.

Отметим, что 28 апреля Пратчетту, который ушел из жизни в 2015-м после сражения с болезнью Альцгеймера, исполнилось бы 72 года.

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