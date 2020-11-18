Нового "Декстера" снимет режиссер оригинального сериала

Знаменитый сериал "Декстер", который уже семь лет как закончился, вновь вернется на экраны. Уже известно, что режиссером станет Маркос Сига.

Как сообщает The Hollywood Reporter, Сига, у которого на счету "Бэтвумен", "Ты" и грядущая "Бортпроводница" для HBO Max, займется первыми шестью эпизодами мини-сериала. Также он будет исполнительном продюсером картины. Кстати, он не новичок в истории про судмедэксперта-убийцу. В прошлом он уже снял девять серий "Декстера". Как и тогда, он будет сотрудничать с бессменным шоураннером проекта Клайдом Филлипсом.

В новых сериях расскажут историю Декстера спустя 10 лет, как он пропал в урагане Лора. Его опять сыграет Майкл С. Холл. Предположительно, главный герой теперь живет под другим именем далеко от Майами. Сериал будет состоять из одного сезона.

- Мы, по сути, начинаем с нуля… Что касается финала, он не будет иметь ничего общего с исходным финалом. Это прекрасная возможность написать второй итог истории, - сказал Филлипс.

"Декстер" встанет в один ряд с проектами, которые все мы ждем в 2021 году. Предположительно, съемки начнутся в начале года, а премьеру стоит ждать осенью.