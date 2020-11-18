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Нового "Декстера" снимет режиссер оригинального сериала

Новости
    18.11.2020, 17:53
Текст:   Роман Кияшко
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Знаменитый сериал "Декстер", который уже семь лет как закончился, вновь вернется на экраны. Уже известно, что режиссером станет Маркос Сига.

Фото: kinopoisk.ru
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Как сообщает The Hollywood Reporter, Сига, у которого на счету "Бэтвумен", "Ты" и грядущая "Бортпроводница" для HBO Max, займется первыми шестью эпизодами мини-сериала. Также он будет исполнительном продюсером картины. Кстати, он не новичок в истории про судмедэксперта-убийцу. В прошлом он уже снял девять серий "Декстера". Как и тогда, он будет сотрудничать с бессменным шоураннером проекта Клайдом Филлипсом.

В новых сериях расскажут историю Декстера спустя 10 лет, как он пропал в урагане Лора. Его опять сыграет Майкл С. Холл. Предположительно, главный герой теперь живет под другим именем далеко от Майами. Сериал будет состоять из одного сезона.

- Мы, по сути, начинаем с нуля… Что касается финала, он не будет иметь ничего общего с исходным финалом. Это прекрасная возможность написать второй итог истории, - сказал Филлипс.

"Декстер" встанет в один ряд с проектами, которые все мы ждем в 2021 году. Предположительно, съемки начнутся в начале года, а премьеру стоит ждать осенью.

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