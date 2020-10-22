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Вышел русский трейлер нового сериала по "Противостоянию" Стивена Кинга

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    22.10.2020, 14:04
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Amediateka Фото: youtube.com/ Amediateka
Фото: youtube.com/ Amediateka

На YouTube-канале сервиса Amediateka опубликован локализованный трейлер второй сериальной адаптации постапокалиптического романа Стивена Кинга "Противостояние".

Фото: youtube.com
Вышел трейлер второго сезона сериала "Метод"

Знаменательной тем, что специально для очередной экранизации "король ужасов" сочинил новый финал.

"Противостояние" - та самая книга, где впервые появляется Человек в черном, Рэндалл Флэгг. Его здесь сыграл Александр Скарсгорд.

В других ролях: Хизер Грэм, Джеймс Марсден, Эмбер Хёрд, Вупи Голдберг и Мэрилин Мэнсон, записавший для сериала кавер на The End Джима Моррисона.

Режиссер и сценарист - Джош Бун (многострадальные "Новые мутанты" с "Арьей Старк").

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