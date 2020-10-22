Вышел русский трейлер нового сериала по "Противостоянию" Стивена Кинга

На YouTube-канале сервиса Amediateka опубликован локализованный трейлер второй сериальной адаптации постапокалиптического романа Стивена Кинга "Противостояние".

Знаменательной тем, что специально для очередной экранизации "король ужасов" сочинил новый финал.

"Противостояние" - та самая книга, где впервые появляется Человек в черном, Рэндалл Флэгг. Его здесь сыграл Александр Скарсгорд.

В других ролях: Хизер Грэм, Джеймс Марсден, Эмбер Хёрд, Вупи Голдберг и Мэрилин Мэнсон, записавший для сериала кавер на The End Джима Моррисона.

Режиссер и сценарист - Джош Бун (многострадальные "Новые мутанты" с "Арьей Старк").