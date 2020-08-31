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Вышел первый трейлер "Противостояния" по Стивену Кингу

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    31.08.2020, 10:57
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube опубликован первый тизер-трейлер нового сериального прочтения эпоса Стивена Кинга "Противостояние" (The Stand). Где от вируса вымирает 99% населения Земли.

Фото: youtube.com/ HBO
Вышел новый трейлер второго сезона "Темных начал"

Ранее, напомним, канал CBS объявил дату премьеры - все еще своевременное 17 декабря. При этом шоураннер "Противостояния" Бенджамин Кэвелл, просит отметить, что когда они два года назад приступили к очередной адаптации "шедевра Кинга о глобальной пандемии", они и представить не могли, что проект станет столь актуален.

Кроме того, автор первоисточника сочинил для истории новый финал, отличный от книжного.

"Противостояние" - та самая книга, где впервые появляется Человек в черном, Рэндалл Флэгг. Его здесь сыграл Александр Скарсгорд - в ролике симпатично присутствует.

В других ролях Хизер Грэм, Джеймс Марсден, Эмбер Хёрд, Вупи Голдберг и Мэрилин Мэнсон, записавший для сериала кавер на The End Джима Моррисона.

Режиссер и сценарист всех эпизодов - Джош Бун ("Виноваты звезды", многострадальные, разнесенные в клочья "Новые мутанты" с "Арьей Старк").

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