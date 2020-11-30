Мэрилина Мэнсона вырезали из "Противостояния" по Стивену Кингу

Оказалось, что мы все-таки не увидим экстравагантного американского певца и актера Мэрилина Мэнсона в новом сериале по постапокалиптическому роману Стивена Кинга "Противостояние".

Как передает EW, сцены с участием Кида, персонажа эпатажного рокера, из шоу решено было убрать. Об этом сообщил постановщик проекта Джош Бун.

Со слов Буна, они действительно активно обсуждали с Мэнсоном его участие в сериале, и он даже записал для шоу кавер песни The End группы The Doors, но этим дело и ограничится. Так как бюджет программы "очень скромен", и авторам пришлось отказаться от реализации "ряда мечт". Такая вот официальная версия.

Кроме того, наметились и проблемы из-за несовместимости рабочего графика Мэнсона и расписания съемок. Так что от Кида вообще решено было отказаться.

"Может, это и к лучшему", - полагает Бун. Подозревая, что краше Мэрилина с ролью все равно никто бы не справился.

При этом стоит заметить, что роль у психопата Кида была эпизодическая и на сюжет никак не влияла.

Премьера сериала, для которого "король ужасов" специально сочинил новый финал, состоится на CBS All Access 17 декабря.