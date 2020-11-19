Эзра Миллер тайно снялся в роли Мусорного Бака в "Противостоянии" Кинга

Лауреат Каннского МКФ, 28-летний американский актер, режиссер и сценарист Эзра Миллер внезапно обнаружился в новой адаптации "Противостояния" Стивена Кинга. Да еще и в одной из главных ролей.

Как передает EW, опубликовав соответствующие кадры, звезда "Фантастических тварей" и "Лиги справедливости" сыграл в сериале Дональда "Мусорного бака" Элберта, пироманьяка и наиболее фактурного приспешника Рэндалла Флэгга.

Примечательно, что образ Бака в романе - один из осевых, но об участии артиста в напряженно ожидаемом проекте стало известно лишь сейчас.

Бенжамин Кэвелл, шоураннер "Противостояния", уверяет, что таким поклонники Эзры его еще ни разу не видели - актер отдался роли без остатка.

При этом подчеркнуто, что Миллер - большой ценитель книги и давно мечтал сыграть Дональда. Более того - лично придумал костюм для своего персонажа: огнеупорное исподнее, например

Также в касте: Александр Скарсгорд, Джеймс Марсден, Эмбер Хёрд, Вупи Голдберг, Грег Киннир, Одесса Янг, Кэтрин МакНамара, Генри Зага и Мэрилин Мэнсон

Премьера сериала состоится на CBS All Access 17 декабря.

Новый трейлер смотрите здесь.