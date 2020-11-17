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Вышел новый трейлер сериала по "Противостоянию" Стивена Кинга

Новости
    17.11.2020, 10:39
Текст:   Олег Усков

На YouTube-канале CBS All Access опубликован свежий ролик новой сериальной адаптации "Противостояния" Стивена Кинга. От предыдущей отличной еще и тем, что специально для нее "король ужасов" сочинил другой финал истории.

Фото: youtube.com/ HBO
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Отметим, что новое видео делает акцент на Рэндалле Флэгге, Человеке в черном, - его сыграл Александр Скарсгорд.

Шоу занимались Джош Бун ("Люди Икс: Новые мутанты", "Виноваты звезды"), срежиссировавший девять эпизодов, и сценарист Бенжамин Кавелл.

В ролях: Джеймс Марсден, Эмбер Хёрд, Вупи Голдберг, Грег Киннир, Одесса Янг, Кэтрин МакНамара, Генри Зага и Мэрилин Мэнсон, записавший для сериала кавер на The End Моррисона.

Премьера - 17 декабря.

Предыдущий трейлер смотрите здесь.

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