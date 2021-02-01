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Эван Рэйчел Вуд обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии

Новости
    01.02.2021, 17:18
Текст:   Илья Маршак
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Популярная американская актриса Эван Рэйчел Вуд ("Через вселенную", "Рестлер", "Настоящая кровь", "Мир Дикого Запада") обвинила музыканта Мэрилина Мэнсона в многолетних издевательствах. Изобличающая запись была размещена на ее странице в Instagram.

Фото: kinopoisk.ru
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"Имя моего абьюзера - Брайан Уорнер, также известный всему миру как Мэрилин Мэнсон. Он начал ухаживать за мной, когда я была еще подростком, и ужасно оскорблял годами. Он промыл мне мозги и заставил подчиниться. Я больше не буду жить, боясь мести, клеветы или шантажа. Я здесь, чтобы разоблачить этого опасного человека и выявить все сферы, в которых он мог позволять себе подобное, пока он не разрушил еще больше жизней. Я на стороне многих других жертв, которые больше не будут молчать", - написала она.

Ранее девушка неоднократно признавалась в интервью, что у нее были токсичные отношения, однако никогда не называла имени обидчика.

Мэнсон и Вуд встречались с декабря 2006 года по октябрь 2008 года. В 2009 году музыкант переключился на порноактрису и модель Стойю, но в декабре того же года возобновил отношения с Вуд и вскоре даже сделал ей предложение. В августе 2010 года помолвка была расторгнута из-за "разногласий".

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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Стоит отметить, что несколько лет назад "король шок-рока" выгнал из своей группы бас-гитариста и бэк-вокалиста Твигги Рамиреса, обвиненного в изнасиловании бывшей девушкой.

А в 2018 году актриса Шарлин И на своей страничке в Twitter рассказала об оскорбительном поведении самого Мэнсона на съемочной площадке сериала "Доктор Хаус".

Недавно сцены с Мэнсоном вырезали из "Противостояния" по Стивену Кингу. В качестве причин назывались нехватка бюджета и несовместимость графиков.

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