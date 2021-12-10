Ночь на пятницу стала самой холодной в текущем сезоне в Москве

Ночь с четверга на пятницу в Москве стала самой холодной в текущем сезоне. Об этом РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, столбики термометров опускались до минус 15,6 градуса, что в два раза холоднее климатической нормы. В Подмосковье, в свою очередь, ударили 20-градусные морозы.

Синоптик отметил, что такие показатели на 7-10 градусов ниже средних показателей. Кроме того, ночь на субботу в столице также будет аномально морозной. В воскресенье холод начнет отступать, а погода вернется в климатическое русло уже в начале следующей недели.