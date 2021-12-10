Новак рассказал о предотвращении возможного коллапса на рынке нефти

В 2020 году на рынке нефти мог произойти коллапс, если бы не была заключена сделка ОПЕК+ по сокращению добычи. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.

"Коллапс был бы связан с перепроизводством, затовариванием нефтехранилищ, танкеров", - объясняет он в интервью телеканалу "Россия 24".

По мнению Новака, при реализации такого сценария, возможно, произошла бы хаотичная остановка добычи нефти. "Никому нефтепродукты не были бы нужны в тот период, ведь общее потребление нефтепродуктов сократилось в мае-апреле 2020 года на 70 процентов".

Также он не исключил, что в 2022 году рынок нефти полностью восстановится до докризисного уровня.