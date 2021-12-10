О чем пойдет речь на саммите Евразийского экономического совета

О стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года пойдет речь в пятницу на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Пакет из двух десятков тем будет предложен главам государств Евразийского экономического союза, включая и отчет о выполнении решений ВЕЭС от 11 декабря 2020 года и ходе переговоров с Исламской Республикой Иран.

Кроме того, члены ВЕЭС, включая почетного председателя международной организации, первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, президентов государств-наблюдателей при ЕАЭС - Кубы и Узбекистана и председателя коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича рассмотрят основные направления международной деятельности союза на 2022 год и положение о статусе государства - наблюдателя при ЕАЭС.

Участникам саммита, по данным ЕЭК, предстоит обсудить и вопросы реализации планов либерализации по отдельным секторам услуг в союзе, обеспечения функционирования единого рынка услуг в сфере строительства, общие подходы к условиям осуществления оценочной деятельности в рамках функционирования этого рынка.

Будет рассмотрен и протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС - так называемый II Большой протокол и три соглашения: соглашение о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок, соглашение об осуществлении аудиторской деятельности в рамках ЕАЭС и соглашение об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при транспортировке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита.