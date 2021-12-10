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10.12.2021 23:34
Рубрика: Общество

Особенно опасен для мужчин: назван напиток, вызывающий рак кишечника

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рак кишечника является одним из самых распространенных онкологических заболеваний, и ученые пытаются найти причины его возникновения. Одна из них - алкоголь, выяснили авторы исследования, опубликованного в "Журнале Американской медицинской ассоциации" (JAMA).

Фото: iStock
Высокий холестерин вызывает опасную болезнь

Специалисты решили выяснить, насколько достоверными являются обнаруженные ранее в ходе исследований связи между пищевыми факторами и развитием рака кишечника. В результате они нашли "убедительные доказательства" того, что употребление четырех и более порций алкоголя в неделю связано с высоким риском появления опухоли в кишечнике.

При этом риск растет вместе с количеством алкоголя, а также зависит от пола - среди умеренно выпивающих он выше у мужчин. Как считают специалисты, это связано с различиями в расщеплении алкоголя в организме мужчин и женщин.

Есть и другие факторы риска, отмечает Express. Так, по данным британской организации, занимающейся исследованием рака, около 13% случаев онкологических заболеваний кишечника в Великобритании связаны с употреблением большого количества красного и обработанного мяса. Имеются данные и о том, как снизить риск - для этого необходимо включить в рацион много клетчатки за счет употребления цельнозерновых продуктов.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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