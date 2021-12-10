Особенности национальной охоты: как развивается лесной туризм в Беларуси

Если задать кинжальный вопрос заядлому белорусскому охотнику: где зоркий глаз мастера собьется со счета от числа пернатых, хвостатых и копытных, он обязательно напомнит о богатстве лесного мира Могилевской области.

Бескрайние сосновые боры и лесные озера Круглянского района притягивают не только измотанного городскими ритмами путешественника, но и души заядлых охотников, утверждают репортеры БЕЛТА. Вот почему на протяжении всего года в здешних местах звучат позывные рожков любителей азартных увлечений из России, Армении, Германии и других стран дальнего и ближнего зарубежья.

В угодьях Тетеринского лесоохотничьего хозяйства по весне опытные егеря предложат гостям сходить на глухаря или тетерева, летом - выследить кабана или косулю, а в осенне-зимний сезон - добыть лося, оленя, волка или лису. Кроме того, можно поучаствовать в ночной охоте, загонной, трофейной, селекционной с вышки, охоте с флажками на волка или съездить на снегоходах за рыжей лесной хищницей.

Среди постоянных посетителей охотбазы "Падар", например, егеря выделяют москвича Сергея Степашкина, который уже на протяжении восьми лет отдыхает и промышляет в этих краях. "Эту базу нашел совершенно случайно в интернете, и она очень понравилась. Охотимся здесь с приятелем на крупнорогатую скотину: лося, косулю, оленя. Животных здесь очень много", - поведал заядлый охотник.

К слову, москвичу, поясняет агентство, есть с чем сравнить белорусские просторы: охотился и рыбачил он по всему миру. "В вопросах организации охоты всегда играет роль человеческий фактор, а здесь сам коллектив прилагает большие усилия, чтобы клиент остался доволен", - говорит гость.

Между прочим, у профессионала есть и своя "охотничья" философия в защиту любимого хобби. В свое время к лесным походам его пристрастил отец: взрослые делали загонные охоты и брали детей с собой. В результате сложились устойчивые навыки поведения человека на природе. Ведь "важен не только результат, но и сам процесс, - убежден россиянин. - Да и мясо добываем для собственного употребления. Если сравнить лесного зверя с выращенным в неволе животным - вкусовая разница колоссальная. На прилавках лежат гормоны роста и антибиотики, а это животное вырастает в дикой природе. Его не гоняют и не третируют".

Особое впечатление оставляет у гостей разнообразный животный мир белорусского леса. "Бывает, выйдешь вечером на улицу, а тут целые стада оленей ходят - и по сто голов за раз, - восторгается москвич. - Едешь ночью, смотришь - тут четыре зайца кормятся, а рядом с ними еще две лисы мышкуют. Казалось бы, слови зайца - ан нет, не голодные! Да и сами зайцы не реагируют: станут в стойку, постоят - и дальше жевать".

Животный мир, как известно, в основном кормится и чувствует себя в безопасности ночью, поэтому и человек чаще всего идет в лес с ружьем в темное время суток. Правда, лунное время суток - не гарантия того, что охота пройдет удачно. Например, волка, самого хитрого и предусмотрительного лесного хищника, Степашкин не может выследить в круглянских лесах уже пятый год. "Каждый раз только хвостом нам с егерем помашет - и деру, - добродушно смеется охотник. - Достойный соперник!". Однако от идеи добыть серого разбойника он не отказывается.

Отдельный вид промысла - охота с вышки, которая для многих становится настоящим испытанием, констатируют егеря. "Чтобы так охотиться, нужно адское терпение, - подтверждает и герой репортажа. - Не каждый выдержит сидеть на морозе по четыре часа без движения. В этом случае нельзя ни курить, ни чай пить".

А бывают и такие моменты, когда даже стрелять не хочется. Сергей вспоминает, что как-то по весне был на засидке на тетерева. "Прилетели птицы, токуют, самцы дерутся, курочки рядом ходят - интересно, красиво, - делился воспоминанием охотник. - Сидел и смотрел за всем происходящим, а стрелять не стал. Рука не поднялась. Охотовед говорит: а чего не стрелял? Жалко говорю - не хочу. И такие случаи часто бывают.

Среди самых впечатляющих историй московский гость вспоминает, как однажды довелось увидеть охоту белых полярных волков. Три матерых хищника обложили медведя и съели в два счета. "Полярный волк-самец - это зверь, который весит примерно 130 кг, имеет рост больше метра и клыки по пять сантиметров, - рассказал охотник. - Стая действует организованно, охотится профессионально. У безоружного человека даже против одного такого волка шансов нет".

А вот россиянин Дмитрий Шарапов приехал на местную базу впервые. "Я охочусь давно и везде, однако организация охотничьего туризма на круглянской земле меня удивила - выше всяких похвал, - признается он. - Мы жили в Сибири, поэтому охота у меня в крови. Но это не значит, что добыча зверя - бездумное занятие. Например, почему опытные охотники стреляют в сеголетка, годовалое животное? Логика такова: лосихе или оленихе сложно выкормить суровой зимой более одного отпрыска - это будет в ущерб ее собственной жизни. Если добыть сеголетка, то это гарантия того, что с одним теленком мать пройдет через всю зиму. Даже в аналогичной ситуации должна присутствовать гуманность. Тем более, что в каждом хозяйстве ведут учет и знают, какое у них поголовье. Поэтому и разрешение выдают, кого можно добывать, а кого нет. Все, что за периметром природной и экологической безопасности, должно быть под запретом".

В этом году на территории Тетеринских угодий иностранные туристы, уточняет агентство, добыли 95 голов оленей, 85 косуль и 25 лосей. Однако установленный годовой лимит отстрела превышать нельзя. Все регламентируется законом, даже вес трофейного животного, разрешенного к добыче. К слову, егерь, который приставлен к охотнику, может определить этот показатель на глаз с точностью до килограмма.

В здешних местах, рассказал главный охотовед хозяйства Василий Воронич, наплыв желающих большой: промышляют россияне, немцы, французы, литовцы, поляки. "До Нового года уже расписаны все выходные. В основном, специализируются гости на копытных, а весной - на глухаре и тетереве. Однако вред этим пернатым наносят как раз не охотники, а ястребы-тетеревятники, отстрел которых запрещен. В последнее время увеличивается и поголовье рыси - одна такая дикая кошка запросто в короткое время уничтожит весь ток".

В лесные массивы, уточнил охотовед, вернулся и медведь: на учете в лесхозе уже шесть особей дикого зверя. "Он краснокнижник, ничего не боится. Недавно выходил к остановке общественного транспорта - наделал шума среди местных жителей. И, конечно же, поразбойничал в лесу - в прошлом году работники лесхоза нашли двух лосей, которых задрал косолапый".

Словом, гостеприимные хозяева всегда рады любителям лесных путешествий с охотничьим ружьем. С начала 2021-го местную базу посетили более сорока иностранных туристов. Только за одиннадцать месяцев текущего года экспорт туристических услуг уже составил $96,7 тысячи и до конца года превысит отметку в $100 тысяч. А темп роста экспортных услуг по сравнению с годом предыдущим составил 123 процента, сообщает агентство.