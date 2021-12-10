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10 декабря 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 281(8632)

Федеральный закон от 6 декабря 2021 г. N 396-ФЗ "О приостановлении действия части второй статьи 43 Закона Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей"

Дата подписания 6 декабря 2021 г.
Опубликован 10 декабря 2021 г.
Вступает в силу 1 января 2022 г.

Документ является поправкой к

Закон о пенсионном обеспечении военнослужащих

Принят Государственной Думой 24 ноября 2021 года

Одобрен Советом Федерации 1 декабря 2021 года

Статья 1

1. Приостановить до 1 января 2023 года действие части второй статьи 43 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-I "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 9, ст. 328; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 49, ст. 4693; 1998, N 30, ст. 3613; 2002, N 27, ст. 2620; N 30, ст. 3033; 2003, N 27, ст. 2700; 2007, N49, ст. 6072; 2011, N46, ст. 6407; 2016, N27, ст. 4160; 2017, N27, ст. 3951; 2019, N 18, ст. 2190; N 40, ст. 5488).

2. Установить, что размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии в соответствии со статьей 43 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-I "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей", с 1 января 2022 года составляет 74,0 процента от размера указанного денежного довольствия.

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Президент Российской Федерации В. Путин