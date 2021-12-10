Пересильд и Шипенко вошли в номинацию "Просто космос" рейтинга "ВКонтакте"

Социальная сеть "Вконтакте" традиционно назвала самые обсуждаемые персоны и темы 2021 года. Рейтинг составлялся с помощью системы анализа соцмедиа и СМИ Brand Analytics. Учитывались упоминания в публичных записях и комментариях соцсети с января по декабрь.

Однако есть в топовых темах этого года одна, непохожая на другие. В рейтингах "ВКонтакте" появилась специальная номинация "Просто космос". В неё попали актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко.

Напомним, что в октябре нынешнего года Юлия и Клим для съёмок фильма "Вызов" на борту Международной космической станции прошли интенсивную подготовку и потом стали первыми кинематографистами, которые сняли кино в космосе. Фильм "Вызов" должен выйти к зрителям в 2022 году. И думается, что это лишь первая из номинаций Шипенко и Пересильд, а также других членов съемочной группы.