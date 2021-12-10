Федеральный закон от 6 декабря 2021 г. N 401-ФЗ "О внесении изменений в статью 34 Федерального закона "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 25 ноября 2021 года

Одобрен Советом Федерации 1 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в статью 34 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4346; 2018, N 1, ст. 64) следующие изменения:

1) часть 2 признать утратившей силу;

2) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Пользование платными услугами, оказываемыми на объекте транспортной инфраструктуры, осуществляется на основании договора, заключенного владельцем объекта транспортной инфраструктуры с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или уполномоченным участником договора простого товарищества, которым предоставлено право осуществлять регулярные перевозки по маршруту, в состав которого включен данный объект (далее - договор оказания услуг). Владелец объекта транспортной инфраструктуры устанавливает для указанных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников договора простого товарищества единые условия пользования платными услугами.";

3) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Договором оказания услуг, заключенным владельцем автовокзала или автостанции с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или уполномоченным участником договора простого товарищества, предусматривается в том числе оказание за счет юридического лица, индивидуального предпринимателя или участника договора простого товарищества обязательных платных услуг, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта (далее - обязательные платные услуги).";

4) дополнить частями 6-14 следующего содержания:

"6. Обязательные платные услуги подразделяются на услуги, связанные с обслуживанием пассажиров, для которых в соответствии с билетом автовокзал или автостанция является пунктом посадки (далее - отправляемые пассажиры), и услуги, связанные с обслуживанием транспортных средств и их экипажей.

7. Тарифы на обязательные платные услуги, связанные с обслуживанием отправляемых пассажиров, устанавливаются владельцем автовокзала или автостанции в расчете на одного пассажира раздельно в отношении маршрутов, перевозки между начальным остановочным пунктом и конечным остановочным пунктом которых относятся к перевозкам в городском, пригородном или междугородном сообщении.

8. Тарифы на обязательные платные услуги, связанные с обслуживанием транспортных средств и их экипажей, устанавливаются владельцем автовокзала или автостанции в расчете на один заезд транспортного средства на территорию автовокзала или автостанции в зависимости от вида сообщения при перевозках между начальным остановочным пунктом и конечным остановочным пунктом, класса транспортного средства, а также от того, каким пунктом является остановочный пункт, расположенный на территории автовокзала или автостанции (начальным остановочным пунктом, конечным остановочным пунктом или промежуточным остановочным пунктом).

9. Владелец объекта транспортной инфраструктуры обязан разместить на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" перечень платных услуг, в том числе обязательных платных услуг, оказываемых на данном объекте юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого товарищества в соответствии с договорами оказания услуг, и тарифов на данные услуги. В случае отсутствия у владельца автостанции сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" указанный перечень размещается владельцем автостанции в здании автостанции в месте, доступном для общего пользования.

10. Владельцу объекта транспортной инфраструктуры запрещается:

1) навязывать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и участникам договора простого товарищества, указанным в части 3 настоящей статьи, платные услуги, в которых такие лица не заинтересованы и которые не входят в обязательные платные услуги, предусмотренные частью 6 настоящей статьи;

2) взимать плату за пользование элементами обустройства автомобильных дорог.

11. По запросу одной из сторон договора оказания услуг другая сторона этого договора обязана обеспечить безвозмездное предоставление информации, необходимой для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящей статьей.

12. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или уполномоченный участник договора простого товарищества, осуществляющие регулярные перевозки, вправе поручить юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю оформление билетов на такие перевозки на основании агентского договора. По обращению владельца автовокзала или автостанции, включенных в состав маршрута, по которому осуществляются данные перевозки, заключение с владельцем автовокзала или автостанции агентского договора является обязательным.

13. Порядок определения размеров агентского вознаграждения за оформление билетов на регулярные перевозки устанавливается юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или уполномоченным участником договора простого товарищества, осуществляющими такие перевозки.

14. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель и уполномоченный участник договора простого товарищества обязаны предоставлять заинтересованным лицам сведения о порядке определения размеров агентского вознаграждения за оформление билетов на регулярные перевозки путем размещения указанных сведений на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В случае отсутствия у таких лиц сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" указанные сведения размещаются юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или уполномоченным участником договора простого товарищества на информационных стендах в местах предоставления такими лицами услуг по оформлению билетов или в средствах массовой информации, а также предоставляются по запросам заинтересованных лиц.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

Президент Российской Федерации В. Путин