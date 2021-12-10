Первое издание "Гарри Поттера" продали за 471 тысячу долларов

Книга 1997 года "Гарри Поттер и философский камень" в твердом переплете с золотым тиснением на корешке, помещенная в специально изготовленный футляр, и в хорошем состоянии была продана на аукционе Heritage Auctions в Далласе. Тираж издания - всего 500 экземпляров, и сегодня оно - библиографическая редкость. Стартовая цена лота была $75 тыс. Книгу продали за $471 тыс., а это почти 35 млн рублей.

"Этот экземпляр только и можно назвать, как волшебный, невероятно яркий, - говорится в сообщении аукционного дома. - Именно таким и должно быть первое издание "Гарри Поттера. Его невероятно приятно держать в руках. И это не только самая дорогая книга о Гарри Поттере из всех когда-либо проданных, это самое дорогое опубликованное на коммерческой основе художественное произведение XX века".

Имя частного американского коллекционера, продавшего книгу, не разглашается.