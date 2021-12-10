Новости

ФАС ожидает снижение темпов роста цен на бензин до конца года 15:33
В Центре Гамалеи прокомментировали сообщения о "легкости" омикрон-штамма 15:32
В ЦБ опасаются появления новых схем мошенничества 15:21
Путин предложил Совбезу обсудить экономическую безопасность 15:11
РФ с 2022 года начнет финансировать строительство своей промзоны в Египте 15:03
Песков: РФ представит США и НАТО свое видение безопасности в Европе 14:55
Песков: РФ положительно оценивает взаимодействие с США по кибербезопасности 14:46
Первое издание "Гарри Поттера" продали за 471 тысячу долларов 14:44
МИД РФ назвал позорным решение британского суда об экстрадиции Ассанжа 14:37
Полиция возбудила уголовное дело после гибели депутата Эвклида Зафирова 14:32
СК предъявил окончательное обвинение напавшему на школу в Казани 14:30
Особенности национальной охоты: как развивается лесной туризм в Беларуси 14:27
Песков: Провокации в Керченском проливе могут привести к серьезным последствиям 14:26
Путин назвал выгоды для Молдавии при участии в ЕАЭС 14:25
Суд Лондона разрешил экстрадицию Ассанжа в США 14:13
На EdCrunch обсудили, чему, где и как учиться в ближайшие 10 лет 14:13
Матвиенко призвала справедливо компенсировать выпадающие доходы регионов 14:05
Отбывающего срок за госизмену доцента МАИ попросили освободить 14:03
Путин заявил о продлении временного соглашения о свободной торговле ЕАЭС и Ирана 14:02
Гаврилов призвал Киев заняться решением сложных вопросов внутри страны 13:58
Андрей Фурсенко поддержал идею сделать Конгресс молодых ученых ежегодным 13:57
Лукашенко: Западные санкции направлены на смену государственного строя 13:52
Путин назвал условие возобновления свободы передвижения по ЕАЭС 13:52
Белоусов допустил новую волну инфляции в России 13:42
Россияне смогут отменять сомнительные банковские операции по биометрии 13:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
10.12.2021 14:44
Рубрика: Культура

Первое издание "Гарри Поттера" продали за 471 тысячу долларов

Текст: Наталья Соколова

Книга 1997 года "Гарри Поттер и философский камень" в твердом переплете с золотым тиснением на корешке, помещенная в специально изготовленный футляр, и в хорошем состоянии была продана на аукционе Heritage Auctions в Далласе. Тираж издания - всего 500 экземпляров, и сегодня оно - библиографическая редкость. Стартовая цена лота была $75 тыс. Книгу продали за $471 тыс., а это почти 35 млн рублей.

Фото: youtube.com/ HBO Max
Вышел трейлер новогоднего эпизода "Гарри Поттера"

"Этот экземпляр только и можно назвать, как волшебный, невероятно яркий, - говорится в сообщении аукционного дома. - Именно таким и должно быть первое издание "Гарри Поттера. Его невероятно приятно держать в руках. И это не только самая дорогая книга о Гарри Поттере из всех когда-либо проданных, это самое дорогое опубликованное на коммерческой основе художественное произведение XX века".

Имя частного американского коллекционера, продавшего книгу, не разглашается.

Культура Литература Культура Арт Аукционы и коллекции

Главное сегодня

Песков: Провокации в Керченском проливе могут привести к серьезным последствиям
Путин рассказал про американских шпионов в кабмине в 90-х
Видеотрансляция: Итоговое заседание "Конгресса молодых ученых"
В Хакасии возбудили дело после крушения вертолета Robinson
Стали известны подробности гибели депутата Мособлдумы Эвклида Зафирова
Михаил Пиотровский - об итогах 2021-го и планах Эрмитажа
Владимир Хотиненко - об истинном таланте, любви и жизненных принципах