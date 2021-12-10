Песков прокомментировал полемику Путина с Сокуровым

Причиной жесткого ответа Владимира Путина Александру Сокурову стали неосторожные слова режиссера о деликатной теме. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал их полемику во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Глава государства жестко раскритиковал Сокурова, который предложил подумать над конструкцией России и отпустить всех, кто хотел бы "начинать жить своей жизнью". Путин призвал не толкать страну к опасной черте и с осторожностью рассуждать на предмет территориальных претензий внутри страны, в том числе между субъектами РФ.

"Президент достаточно жестко реагировал, потому что режиссер, к сожалению, очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы", - пояснил Песков, добавив, что Путин не терпит таких разговоров.