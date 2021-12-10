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Появился русский трейлер фильма Гая Ричи "Операция "Фортуна"

Новости
    10.12.2021, 16:56
Текст:   Кристина Верховцева
Фото: MEGOGO Distribution Фото: MEGOGO Distribution
Фото: MEGOGO Distribution

Компания MEGOGO Distribution опубликовала русскоязычный трейлер нового шпионского фильма Гая Ричи "Операция "Фортуна": Искусство побеждать".

Главную роль в картине исполнил Джейсон Стейтем. Он играет разведчика Орсона по кличке "Фортуна". Чтобы предотвратить попадание опасного оружия на черный рынок, спецагент объединяется с лучшими оперативниками мира, в команду также берут известного актера. Последний должен предоставить шпионам достойное прикрытие.

В других ролях - Хью Грант, Обри Плаза, Джош Хартнетт, Багзи Мэлоун, Кэри Элвес.

Британский режиссер Гай Ричи известен своими фильмами "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш", "Джентльмены", "Шерлок Холмс".

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