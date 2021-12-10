Пользователям рассказали о секретной функции смартфонов Xiaomi

В последних моделях смартфонов Xiaomi имеется встроенная в систему функция очистки звуковых динамиков от загрязнений. Динамики, забитые пылью, могут звучать тише, поэтому время от времени их рекомендуется чистить.

Чтобы воспользоваться программной очисткой динамиков, необходимо открыть меню "Настройки - Расширенные настройки - Очистка динамика", после чего установить на смартфоне максимальную громкость и активировать ползунок.

После этого на колонки смартфона в течение 30 секунд будет выводиться громкий звуковой сигнал. В случае если загрязнения устранить не удалось, рекомендуется повторить процедуру.

Схожим способом происходит самоочистка в Apple Watch. После выхода из режима "Блокировка воды" умные часы воспроизводят звук, выталкивая капли из отверстия динамика.