Пользоваться столиком в купе пассажиры будут по графику

Новые правила, если их примут, вступят в силу с 1 сентября 2022 года. Основное изменение касается столика в плацкарте или купе. Воспользоваться им пассажиры на верхних полках теперь смогут на полном основании, закрепленном нормативным актом. В случае необходимости на помощь они могут призвать проводника. "По требованию проводника вагонов поездов дальнего следования пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приема пищи", - говорится в документе.

Но притязания на столик со стороны пассажиров на верхних полках также предлагается ограничить. Во время завтрака и ужина воспользоваться столиком они смогут в течение 30 минут, а во время обеда - в течение часа.

При этом, в документе ничего не сказано о том, должен ли пассажир нижней полки также предоставить пассажиру с верхней полки место для сидения. Так что, возможно, этим нововведением конфликты по поводу использования пространства вагона пассажирами исчерпаны не будут.

Ранее также был урегулирован вопрос размещения ручной клади в вагоне. Как указано в правилах, если специальный отсек для ручной клади в плацкарте или купе есть только вверху или только внизу, то оставлять свои вещи в нем могут все пассажиры независимо от того, едут ли они на верхней или нижней полке.

Вопрос об использовании столика пассажиры в общем-то должны решать сами на основе договоренности или с помощью проводников, говорит председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Сейчас места на верхних и нижних полках приобретаются по разной стоимости, которая может различаться кратно. Пассажир, который приобретает верхнюю полку заведомо берет менее широкий пакет услуг, чем пассажир нижней полки, указывает эксперт. "Если человек оплачивает нижнюю полку, он имеет право на этой полке располагаться и занимать ее", - говорит Зотов. Если же пассажир на нижней полке будет постоянно ограничен в своих возможностях, как часто бывает при поездках на коротких расстояниях, значит, он не воспользуется услугой в полной мере, указывает эксперт. Так что формальное закрепление определенного правила позволяет защитить права пассажиров.

Между тем, в обновляемых правилах есть и другие изменения. Купить билет можно будет в "женское" или "мужское" купе, если такие есть в поезде. Детям до 10 лет места в эти купе оформляются независимо от пола ребенка. Также можно будет приобрести специализированные места для проезда пассажиров с детьми.

Но новым правилам, в поездах дальнего следования можно будет провозить не более одной пары лыж или сноуборд, размер которых по сумме трех измерений превышает 180 см.

Оформлять билеты теперь предлагается не только по паспорту, военному билету, удостоверению или иному документу, удостоверяющий личность, а также по справке об утере паспорта или по временному удостоверению личности, выдаваемому органами внутренних дел, по справке об освобождении из мест лишения свободы, документу, удостоверяющему личность осужденного и некоторым другим документам. Причем, оформлять билеты на поезд дальнего следования можно в течение 90 дней по паспорту гражданина РФ, срок действия которого истек в связи с достижением гражданином установленного возраста.