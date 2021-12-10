Посол ФРГ: Однажды канцлер Шольц приедет в Москву

Что ждет сотрудничество Москвы и Берлина при новом правительстве ФРГ? Собирается ли в Россию канцлер Олаф Шольц? На эти и другие вопросы "РГ" ответил посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр, накануне участвовавший в заключительном событии Года Германии - открытии первой московской выставки немецкого художника-экспрессиониста Маркуса Люперца, который в своем творчестве осмысляет опыт Второй мировой войны.

Год Германии в России проходил при непосредственной поддержке МИД ФРГ. Теперь у немецкого дипведомства и кабмина новое руководство. Будет ли оно поддерживать прежние форматы сотрудничества?

Геза Андреас фон Гайр: Год Германии в России подходит к концу. Нам удалось его провести, несмотря на пандемию и другие сложности. Я считаю, что все получилось как нельзя лучше. Вместе со многими российскими партнерами мы провели около тысячи мероприятий по всей стране. Германия "заглянула" в города примерно 70 регионов РФ. Что-то прошло в виртуальном формате, что-то вживую. Благодаря этому россияне смогли соприкоснуться с Германией, лучше узнать ее культуру, науку, экономику. На этой неделе в ФРГ появилось новое федеральное правительство, канцлер Олаф Шольц принес присягу. Я уверен, что в области культурного сотрудничества с РФ новое правительство будет проявлять такую же заинтересованность и такое же участие, как и прежнее. Культура объединяет людей в наших странах, для нас это было и остается очень важным.

То есть и в Германии может состояться Год России?

Геза Андреас фон Гайр: А он уже состоялся - два года назад в виде "Русских сезонов". Тогда по всей Германии прошло множество ярких культурных мероприятий, которые имели большой успех. И я надеюсь, что это было далеко не последнее такое событие.

Новый канцлер Олаф Шольц посетит Москву?

Геза Андреас фон Гайр: Совершенно очевидно, что однажды новый федеральный канцлер приедет в Москву. По традиции свои зарубежные визиты он начнет с Парижа, Брюсселя и Варшавы. Они символизируют тесные союзнические связи Германии с Францией, значение нашего соседства с Польшей и подтверждают нашу приверженность ЕС и трансатлантическому альянсу. При этом с первых дней федеральный канцлер несомненно будет заниматься широким кругом вопросов, связанных с Россией. И я думаю, что скоро состоится его разговор с президентом РФ.

Завершающим аккордом Года Германии стала выставка "живого классика" экспрессионизма Маркуса Люперца в Московском музее современного искусства. Почему именно сейчас его решили показать в Москве? Чем этот художник так важен для немцев?

Геза Андреас фон Гайр: Два года назад Маркус Люперц выставлялся в Государственном Эрмитаже, но в Москве его ретроспектива проходит впервые. Мы очень этому рады. Люперц - один из самых значительных европейских художников современности. Кстати, эта экспозиция идеально дополняет выставку "Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж", которая недавно открылась в Третьяковской галерее на Крымском валу. Люперц задается теми вопросами, которые волнуют сегодня немцев. Через язык живописи он обращается к наиболее болезненным страницам нашего прошлого, осмысляет травму Второй мировой войны. Художник родился в 1941 году, и лозунг "Никогда больше" проходит лейтмотивом через все его творчество. Для нас очень важно, что эта выставка открылась в Москве именно в 80-ю годовщину нападения фашистской Германии на СССР.