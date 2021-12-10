Посол ФРГ: Однажды канцлер Шольц приедет в Москву

Новости

Сенатор от Крыма: Провокация в Черном море обостряет отношения с Киевом 12:20
В Приангарье создадут карту опасных для детей мест 12:04
Оперштаб: В Москве выявлено 3477 новых случаев COVID-19 11:59
Видео: В США мужчина столкнулся с гигантской солнечной рыбой 11:58
В Москве предложили поднять тарифы на платную парковку 11:52
Около 200 миллионов доз "Спутника V" применили во всем мире 11:48
Мишустин призвал увеличить в России долю ориентированных на экспорт компаний 11:37
Мишустин: Баланс на внешних рынках еще не найден 11:31
Мишустин: В 2021 году объем несырьевого экспорта РФ превысит $180 млрд 11:25
Калужанина обманули на пять миллионов рублей при покупке криптовалюты 11:17
Новая ВПП Симферополя начнет принимать самолеты в июле 2022 года 11:13
Медики ЮАР заявили, что COVID-19 в стране заболевают в основном дети 10:49
Вертолет Robinson пропал с радаров в Кузбассе 10:45
МИД РФ: Российского политолога Нарочницкую не пустили в Молдавию 10:39
Эксперты выяснили, как подорожал алкоголь и сигареты в несетевых магазинах 10:36
В Корее тренер по шорт-треку осужден за изнасилование чемпионки Олимпиады 10:33
Мезенцев: Поставить Беларусь и Россию на колени невозможно 10:26
Илон Маск задумался об уходе с работы 10:10
Более 40 танков "Армата" передадут в войска после 2023 года 10:06
Мособлдума выразила соболезнования в связи с гибелью депутата Зафирова 10:05
Умерла Вертмюллер, первая женщина-режиссер, номинированная на "Оскар" 09:45
ЗАГСы Москвы начали прием заявлений о заключении брака на объектах транспорта 09:35
Глава СК попросил коллегию судей возбудить дело против экс-судьи Хахалевой 09:33
В ОСК назвали условие вооружения кораблей "Цирконами" 09:32
Пятница станет самым ясным и холодным днем в Москве на этой неделе 09:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
10.12.2021 11:55
Рубрика: В мире

Посол ФРГ: Однажды канцлер Шольц приедет в Москву

Текст: Екатерина Забродина
Что ждет сотрудничество Москвы и Берлина при новом правительстве ФРГ? Собирается ли в Россию канцлер Олаф Шольц? На эти и другие вопросы "РГ" ответил посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр, накануне участвовавший в заключительном событии Года Германии - открытии первой московской выставки немецкого художника-экспрессиониста Маркуса Люперца, который в своем творчестве осмысляет опыт Второй мировой войны.

Год Германии в России проходил при непосредственной поддержке МИД ФРГ. Теперь у немецкого дипведомства и кабмина новое руководство. Будет ли оно поддерживать прежние форматы сотрудничества?

Фото: Gettyimages
Новый канцлер Олаф Шольц и министры нового кабмина ФРГ принесли присягу

Геза Андреас фон Гайр: Год Германии в России подходит к концу. Нам удалось его провести, несмотря на пандемию и другие сложности. Я считаю, что все получилось как нельзя лучше. Вместе со многими российскими партнерами мы провели около тысячи мероприятий по всей стране. Германия "заглянула" в города примерно 70 регионов РФ. Что-то прошло в виртуальном формате, что-то вживую. Благодаря этому россияне смогли соприкоснуться с Германией, лучше узнать ее культуру, науку, экономику. На этой неделе в ФРГ появилось новое федеральное правительство, канцлер Олаф Шольц принес присягу. Я уверен, что в области культурного сотрудничества с РФ новое правительство будет проявлять такую же заинтересованность и такое же участие, как и прежнее. Культура объединяет людей в наших странах, для нас это было и остается очень важным.

То есть и в Германии может состояться Год России?

Геза Андреас фон Гайр: А он уже состоялся - два года назад в виде "Русских сезонов". Тогда по всей Германии прошло множество ярких культурных мероприятий, которые имели большой успех. И я надеюсь, что это было далеко не последнее такое событие.

Новый канцлер Олаф Шольц посетит Москву?

Геза Андреас фон Гайр: Совершенно очевидно, что однажды новый федеральный канцлер приедет в Москву. По традиции свои зарубежные визиты он начнет с Парижа, Брюсселя и Варшавы. Они символизируют тесные союзнические связи Германии с Францией, значение нашего соседства с Польшей и подтверждают нашу приверженность ЕС и трансатлантическому альянсу. При этом с первых дней федеральный канцлер несомненно будет заниматься широким кругом вопросов, связанных с Россией. И я думаю, что скоро состоится его разговор с президентом РФ.

Завершающим аккордом Года Германии стала выставка "живого классика" экспрессионизма Маркуса Люперца в Московском музее современного искусства. Почему именно сейчас его решили показать в Москве? Чем этот художник так важен для немцев?

Геза Андреас фон Гайр: Два года назад Маркус Люперц выставлялся в Государственном Эрмитаже, но в Москве его ретроспектива проходит впервые. Мы очень этому рады. Люперц - один из самых значительных европейских художников современности. Кстати, эта экспозиция идеально дополняет выставку "Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж", которая недавно открылась в Третьяковской галерее на Крымском валу. Люперц задается теми вопросами, которые волнуют сегодня немцев. Через язык живописи он обращается к наиболее болезненным страницам нашего прошлого, осмысляет травму Второй мировой войны. Художник родился в 1941 году, и лозунг "Никогда больше" проходит лейтмотивом через все его творчество. Для нас очень важно, что эта выставка открылась в Москве именно в 80-ю годовщину нападения фашистской Германии на СССР.

В мире Европа Германия РГ-Фото

Главное сегодня

Путин рассказал про американских шпионов в кабмине в 90-х
В Совфеде оценили возможность повторения инцидента с украинским кораблем
За сутки в России подтверждено 30873 случая COVID-19 в 85 регионах
Пропавший между Кузбассом и Алтаем вертолет разбился
Минтруд уточнил, в каких случаях учебный отпуск оплачивается работодателем
Какие ограничения вводят разные страны из-за новой волны коронавируса
Захарова: "Саммит демократий" направлен на гегемонию США в мире