Псаки: Формат диалога НАТО-РФ пока не определен

Формат диалога НАТО-РФ пока не определен, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Новой информации по формату у нас нет", - сказала Псаки на брифинге.

Относительно требований России о том, чтобы Украина не вступала в НАТО и чтобы наступательные вооружения не размещались в странах на российских границах, Псаки заявила, что в них нет ничего нового.

"Это тот же список требований, который русские отстаивали и озвучивали на протяжении нескольких месяцев, если не лет, это их право иметь свои взгляды и требования. У нас есть свои. У нас есть и свои обеспокоенности относительно обстоятельств с безопасностью по всему миру, включая границу России и Украины. Россия может поднимать свои обеспокоенности, мы - свои, европейцы - свои", - заявила Псаки.