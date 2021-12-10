Пуск ракеты "Протон-М" со спутниками связи запланирован на 13 декабря

Пуск ракеты "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" запланирован на ближайший понедельник, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".

Ранее ракета была вывезена и установлена на стартовом столе на космодроме Байконур накануне. Однако вскоре "Роскосмос" перенес пуск на резервную дату. По словам главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, снятие ракеты со старта произошло из-за выявленного замечания к разгонному блоку "Бриз-М".

Это будет второй пуск тяжелой ракеты "Протон-М" в этом году.