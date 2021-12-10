Путин назвал условие возобновления свободы передвижения по ЕАЭС

Благодаря производству российских вакцин от коронавируса страны Евразийского экономического союза увеличили темпы вакцинации и повысили коллективный иммунитет. Это важно для возобновления полноценного свободного передвижения граждан по Союзу, заявил президент России на саммите ЕАЭС, который прошел в формате видеоконференции.

"Борьба с коронавирусной инфекцией стимулирует наши страны к более тесному партнерству в фармацевтической индустрии и в целом в области медицины", - продолжил Владимир Путин. Благодаря данным год назад поручениям в большинстве стран ЕАЭС налажен выпуск российских вакцин.

"Россия не только инвестировала в создание производственных мощностей и новых рабочих мест, но и осуществила трансфер самых современных медицинских технологий. Таким образом наши партнеры по ЕАЭС смогли увеличить темпы вакцинации населения высокоэффективными препаратами собственного производства", - подчеркнул Путин. "Благодаря этому повышается коллективный иммунитет COVID-19 на всем евразийском пространстве, а это важно в плане создания условий для полноценного возобновления свободного перемещения граждан наших стран по территории Союза", - заметил он.

Решению задачи восстановления мобильности населения в условиях пандемии помогает и реализация другого совместного проекта в области инноваций и информационных технологий - мобильное приложение для смартфонов "Путешествуя без COVID-19". Помимо государств ЕАЭС, оно используется в Азербайджане, Молдавии, Таджикистане и Узбекистане. Путин предложил продолжить работу по улучшению функционала и расширению географию применения приложения.