Путин назвал выгоды для Молдавии при участии в ЕАЭС

Если бы Кишинев сохранил свой интерес к евразийской интеграции, то легче бы решался вопрос с поставками газа. Об этом заявил президент России на саммите Евразийского экономического союза, который прошел в формате видеоконференции.

"К работе ЕАЭС все активнее подключаются государства наблюдатели - Куба, Узбекистан, кстати, и Молдавия проявляла тоже в свое время интерес", - вспомнил Владимир Путин. "Мы знаем, как складывается сейчас энергетическая ситуация в Европе, Молдавия была бы поближе к решению некоторых вопросов и легче, наверное бы, решала те проблемные вопросы, которые возникают", - сказал он. "Просто была бы в курсе хотя бы происходящих событий и принимаемых нами решений", - добавил президент.

"Но мы договорились, исходя из общих интересов решили эти вопросы, но в целом это совершенно очевидный факт - были бы в материале, легче было бы решать вопросы, о которых мы говорим", - заключил Путин.