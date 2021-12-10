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10.12.2021 00:03
Рубрика: Власть

Путин оценил возможность возврата однодневного голосования

Текст: Кира Латухина

Президент не исключил возможности возвращения к обсуждению сроков проведения голосования - один или три дня.

Фото: Михаил Метцель/ РИА Новости
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"В условиях пандемии не только в нашей стране, но и во многих других странах голосование в течение нескольких дней практикуется достаточно широко", - заметил Владимир Путин на встрече с Советом по правам человека. "Я сейчас не буду говорить про светоч демократии - про Соединенные Штаты, там неделями, по-моему, голосование шло, в том числе по почте. Что такое голосование по почте? Мы с вами понимаем, да", - с иронией сказал он. Там нет наблюдателей и непонятно, сколько голосующий бросил бюллетеней. "Вот у нас фиксировали, что кто-то бросил три-четыре бюллетеня, а здесь сколько? Четыреста, тысячу? Никто же не знает об этом. Может, они и нормальные, а, может, это бюллетени давно ушедших людей из жизни. Это как по Гоголю, уже "мертвые души", - сравнил президент. Также неизвестно, во сколько брошено отправление. "Там невозможно даже пересчитать все мыслимые и немыслимые нарушения", - считает он.

"Однодневное или трехдневное голосование - надо подумать", - все же заметил Путин, но привел мнение специалистов, что трехдневное голосование дает возможность проголосовать большему количеству людей и предотвращает столпотворение и контакты в пандемию.

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