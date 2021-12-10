Путин представил ЕАЭС соглашение по электронным навигационным пломбам

Подготовленное по инициативе Москвы соглашение по электронным навигационным пломбам гарантирует сохранность товаров и упрощает прохождение таможни. Об этом заявил на саммите Евразийского экономического союза, который прошел в формате видеоконференции, президент России Владимир Путин.

Продолжается процесс совершенствования общего законодательства - "оно приводится в соответствие с масштабными задачами интеграционного строительства", отметил Путин. Лидеры примут солидный пакет поправок к договору о ЕАЭС, чтобы заполнить пробелы в правовом регулировании, документы по развитию единого рынка услуг и подготовленное по инициативе России соглашение по электронных навигационным пломбам - они позволяют отслеживать трансграничные перевозки грузов, гарантируют сохранность товаров и упрощают процедуры на границе.

По мнению президента России, это снижает озабоченности других стран, которые присматриваются к ЕАЭС и пока находятся в статусе наблюдателей. И сделает более привлекательными транспортные маршруты для транзита грузов между Европой и АТР.

Путин также предложил пошире внедрить механизм маркировки товаров и поддержал идею белорусского коллеги расширить взаимовыгодную промышленную кооперацию, что ускорит импортозамещение в Союзе.