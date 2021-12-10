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10.12.2021 00:30
Рубрика: Власть

Путин рассказал про американских шпионов в кабмине в 90-х

Текст: Кира Латухина
Фото: Евгений Паулин / РИА Новости Фото: Евгений Паулин / РИА Новости
Фото: Евгений Паулин / РИА Новости

В середине 90-х годов советниками в правительстве работали кадровые сотрудники ЦРУ, но Владимир Путин пресек их деятельность. Об этом он заявил на встрече с Советом по правам человека.

Фото: ТАСС/ youtube.com
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"В начале 2000-х я уже там вычистил всех, но в середине 90-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства, сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники Центрального разведуправления США", - заметил президент. "Их потом в США привлекали к уголовной ответственности, что они, будучи сотрудниками ЦРУ и работая у нас, нарушали американское законодательство, участвовали в приватизации", - рассказал он.

И это только один пример, на самом деле их гораздо больше, подчеркнул Путин. "На наших объектах ядерного оружейного комплекса сидели американские специалисты, приходили туда на работу каждый день с утра до вечера - стол стоял и флаг американский. Они там жили и работали. Им не нужны были такие тонкие инструменты вмешательства в нашу политическую жизнь, поскольку они и так все контролировали", - сказал он.

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