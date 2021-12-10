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10.12.2021 00:39
Рубрика: Власть

Путин: Россия никого не объявляет противником

Текст: Кира Латухина
Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Россия не объявляет никого противником в стратегических документах, в отличие от определенной части мира, которая делает это в отношении нашей страны. Об этом заявил президент на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека.

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"Россия вообще не становилась враждебной ни к какой части мира, определенная часть мира считает нас своими противниками. Это мы, что ли, в своих институциональных документах стратегического характера записали, что мы кого-то объявляем противником? Нет, это нас объявляют", - сказал Владимир Путин. Так он прокомментировал выступление адвоката Генри Резника, который предположил, что Россия стала враждебной всему миру.

"Как только Россия стала заявлять о своих интересах, о том, что они у нее есть, стала повышать свой суверенитет, экономику и возможности вооруженных сил, потребовались другие инструменты влияния на нашу внутриполитическую жизнь. В том числе достаточно тонкие инструменты через различные организации, которые получают финансирование из-за границы", - сказал Путин.

Президент напомнил, как менялось отношение Запада к первому президенту РФ Борису Ельцину: "Его с удовольствием все похлопывали по плечу, стоило ему только поднять голос в защиту Югославии и против неправовых действий в отношении Югославии - когда проходят бомбардировки без всякой санкции СБ ООН - сразу же отношение и к России изменилось, и к нему лично".

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