Путин: Россия никого не объявляет противником

Россия не объявляет никого противником в стратегических документах, в отличие от определенной части мира, которая делает это в отношении нашей страны. Об этом заявил президент на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека.

"Россия вообще не становилась враждебной ни к какой части мира, определенная часть мира считает нас своими противниками. Это мы, что ли, в своих институциональных документах стратегического характера записали, что мы кого-то объявляем противником? Нет, это нас объявляют", - сказал Владимир Путин. Так он прокомментировал выступление адвоката Генри Резника, который предположил, что Россия стала враждебной всему миру.

"Как только Россия стала заявлять о своих интересах, о том, что они у нее есть, стала повышать свой суверенитет, экономику и возможности вооруженных сил, потребовались другие инструменты влияния на нашу внутриполитическую жизнь. В том числе достаточно тонкие инструменты через различные организации, которые получают финансирование из-за границы", - сказал Путин.

Президент напомнил, как менялось отношение Запада к первому президенту РФ Борису Ельцину: "Его с удовольствием все похлопывали по плечу, стоило ему только поднять голос в защиту Югославии и против неправовых действий в отношении Югославии - когда проходят бомбардировки без всякой санкции СБ ООН - сразу же отношение и к России изменилось, и к нему лично".