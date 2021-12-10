Путин заявил о желании НАТО сделать Россию Московией

Россия - многонациональная и многоконфессиональная страна, ее народ не заинтересован в распаде государства. Об этом заявил президент на встрече с Советом по правам человека.

Комментируя выступление режиссера Александра Сокурова, Владимир Путин заметил: "Разве русский народ заинтересован в разложении и распаде Российской Федерации, разве это будет Россия, которая создавалась как многонациональная и многоконфессиональная страна?".

"Вы хотите превратить нас в Московию? Ну, в НАТО это хотят сделать", - подчеркнул президент.