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10.12.2021 16:10
Рубрика: Происшествия

Бастрыкин возбудил дело против судьи Воронежского областного суда Козиевой

Текст: Наталья Козлова

Глава СК РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против судьи Воронежского областного суда Людмилы Козиевой. Это произошло с согласия Высшей квалификационной коллегии судей. Она подозревается в преступлении по статье 264 УК РФ - "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

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Авария случилась летом 2020 года. Козиева, управляя в Воронеже личным автомобилем Volkswagen Touareg, превысила скорость, нарушила правила при перестроении и съехала на тротуар, где столкнулась с припаркованным автомобилем ВАЗ-2115, в котором сидел человек. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, которую квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Судя по экспертным заключениям, Козиева имела техническую возможностью предотвратить столкновение "путем своевременного торможения и соблюдения скоростного ограничения", но этого не сделала.

Материалы проверки по факту ДТП с участием судьи были переданы в центральный аппарат после личного приема председателем СК родных пострадавшего.

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