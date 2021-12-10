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10.12.2021 03:40
Рубрика: Общество

Cколько времени москвичи готовы тратить на допобучение

Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 281(8632)
Большинство работающих москвичей готовы учиться, чтобы повысить свой доход или продвинуться по карьерной лестнице. Об этом говорят результаты опроса, который провели эксперты онлайн-университета Skypro.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе компании, каждый второй житель Москвы (63%) считает важным получать дополнительные знания в работе. Рассматривают такую возможность 19% респондентов и лишь 6% уверены, что в этом нет необходимости. Большинство опрошенных (48%) за счет учебы хотят увеличить заработок, заслужить повышение (33%), сменить сферу деятельности (11%), а 8% - готовы улучшать себя просто из любознательности.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
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"Самая востребованная сфера для расширения базы знаний - IT. Получить дополнительные навыки в этой области хотели бы 56% респондентов. В топ-5 желанных сфер вошли также лингвистика (18%), финансы (11%), юриспруденция (9%) и фитнес (3%), - рассказал директор по развитию Skypro Михаил Свердлов. - Пандемия, с одной стороны, ускорила цифровизацию, а с другой - показала, что существенная часть индустрий не так устойчива к кризисам, и сотрудники таких компаний начали задумываться про стабильность и в будущем".

Каждый третий респондент готов посвятить учебе 2-3 часа в неделю. Многие при этом считают, что расходы на дополнительное образование должны быть компенсированы работодателем. По словам исполнительного директора HFLabs Константина Степанова, работодателю выгодно, чтобы его сотрудники росли и развивались: особенно на IТ-рынке, где острая борьба за кадры.

Гендиректор компании "Инфомаксимум" Александр Бочкин рассказал, что регулярно по запросу коллег заказывают в офисную библиотеку новые книги. Внешнее обучение тоже поощряется. "Мы готовы оплачивать сотруднику обучение по профилю, и понимаем стремление людей узнать для себя что-то новое, - отмечает Бочкин. - Но мы ждем, что сотрудник четко объяснит, чего именно он хочет, как планирует применять знания. И рассматриваем, например, возможность частичного погашения обучения (50-80%)".

Представитель компании Skyeng Кристина Кутан отмечает, что многие компании пришли к созданию собственной экосистемы для развития сотрудников. "У нас для этого существует корпоративный университет", - рассказала она.

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