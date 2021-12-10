Движение поездов между Савеловским и Белорусским вокзалами отменят 11 декабря

11 декабря между Белорусским и Савеловским вокзалами не будут ходить поезда. Как сообщает Telegram-канал департамента транспорта, инфраструктуру подготовят к запуску реверсивного движения.

Реверсивная полоса заработает 12 декабря. Увеличивается интервал между поездами до 5-30 минут. Действовать реверсивная полоса будет до окончания строительства новых двух главных путей на этом участке дороги. Для удобства пассажиров с 11 декабря пассажиры смогут бесплатно совершать пересадку с D1 на метро и МЦК и снова на D1. Это позволит пассажирам не дожидаться прямого поезда, а объезжать участок реверса, возвращаясь потом на диаметр.

Новая схема будет работать только на первом диаметре в течение 90 минут с первой оплаты при проезде по "Тройке". Чтобы удобнее было совершить пересадку, на Белорусском вокзале установили еще 10 валидаторов между 8 и 9 путями: туда на время реверса тоже будут приходить поезда МЦД.

Как приводит пресс-служба слова заммэра Максима Ликсутова, введение реверсивного движения - временное решение, которое позволит развить ж/д инфраструктуру и запустить D4.