Глава Липецкой области встретился с героями Отечества

Глава Липецкой области Игорь Артамонов в День героев Отечества встретился с липчанами, чье мужество отмечено высшими наградами. Он напомнил, что 9 декабря в России отмечается памятная дата - День героев Отечества. В этот день чествуют Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров Ордена Славы и ордена Святого Георгия. На прием в администрацию региона были приглашены Герой Советского Союза Юрий Чурилов и Герои России Николай Шпитонков, Владимир Богодухов и Олег Сторожук.

Олег Сторожук в 1988-1989 годах принимал участие в боевых действиях в Афганистане, совершил более 20 боевых вылетов на бомбардировщике СУ-24. Участвовал в двух чеченских войнах, совершил свыше 100 боевых вылетов. Также он принимал участие в ряде крупных российских и международных военных учений, в воздушных парадах над Красной площадью в Москве.

Юрий Чурилов с 1983 по 1989 годы командовал 311-м отдельным корабельным штурмовым авиаполком ВВС Краснознаменного Тихоокеанского флота, самолеты вертикального взлета которого базировались на тяжелых авианесущих крейсерах "Минск" и "Новороссийск". Юрий Иванович был первым из строевых летчиков, освоивших взлет с коротким разбегом на Як-38.

Николай Шпитонков удостоен звания Героя Российской Федерации за выполнение боевых задач в ходе конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года. Награду Николай Николаевич получил во время официальной церемонии в Кремле.

Владимир Богодухов принимал участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, участвовал Афганской войне, в Первой и Второй чеченских войнах. Штурман 4-го Центра боевого применения и переучивания летного состава ВВС имени В. П. Чкалова подполковник Богодухов принял участие в вооруженном конфликте в Южной Осетии. В боевом вылете 11 августа 2008 года западнее Цхинвали самолет СУ-24М был сбит ракетой наземного зенитного комплекса. Экипаж в составе командира Сторожука и штурмана подполковника Богодухова катапультировался и был эвакуирован российским вертолетом.

Беседа героев Отечества с Игорем Артамоновым была посвящена патриотическому воспитанию детей и молодежи.

Глава региона поздравил их с праздником и поблагодарил за мужество, служение Родине и активную жизненную позицию.

- Своим примером вы вдохновляете подрастающее поколение. Встречи со школьниками, рассказы о мужестве и любви к Родине играют огромное значение в воспитании, и вам отводится самая важная роль, - подчеркнул Игорь Артамонов.

Губернатор напомнил, что с Липецкой областью связаны имена 171 Героя СССР и 19 Героев Российской Федерации. Большинство из них удостоились этого почетного звания посмертно. Памятная дата "День Героев Отечества" была установлена Государственной Думой Российской Федерации 26 января 2007 года.