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10.12.2021 11:17
Рубрика: Происшествия

Калужанина обманули на пять миллионов рублей при покупке криптовалюты

Текст: Антон Валагин (Калуга)

Житель Калуги потерял пять миллионов рублей, вложившись по совету новой знакомой в криптовалюту. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в УМВД по региону.

Фото: Istock
Жительница Якутии потеряла 6,5 млн, пытаясь заработать на криптовалюте

Началась эта история с романтического приключения. На сайте знакомств калужанин встретил девушку, которая предложила ему заработать на криптовалюте. По ее совету мужчина зарегистрировался на онлайн-бирже, потом на еще одной. И начал переводить деньги. Виртуальный криптосчет стабильно рос, о чем информировало мобильное приложение, установленное инвестором в телефоне.

Когда сумма инвестиций превысила пять миллионов рублей, мужчина захотел обналичить доход. Тут его ждала первая неприятность - за вывод средств необходимо было заплатить солидную комиссию. Калужанин заплатил, однако затем обнаружил, что его аккаунт на сайте заблокирован, замолчало и мобильное приложение. Подкованная в финансовых вопросах знакомая тоже перестала выходить на связь.

Незадачливый инвестор обратился в полицию.

- Собираясь инвестировать в криптовалюту, ценные бумаги и другие активы в Сети, убедитесь, что имеете дело с надежным ресурсом. Часто сайты-двойники отличаются от оригинала буквой или запятой в адресе. Ознакомьтесь с отзывами на ресурс. Если представитель финансовой организации обещает получение баснословных дивидендов в короткий срок - скорее всего, вы имеет дело с мошенниками, - предупредили в УМВД.

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