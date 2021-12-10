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10.12.2021 18:24

Калужским ветеранам локальных войн оказали материальную помощь

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев встретился с ветеранами и инвалидами локальных войн в Музее памяти локальных войн и военных конфликтов.
Фото: Калужская гордума Фото: Калужская гордума
Фото: Калужская гордума

Глава Калуги поздравил собравшихся с прошедшим Днем героев Отечества.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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"У этого праздника долгая история - еще в царской России 9 декабря отмечался День Георгиевских кавалеров. В 2007 году Президентом и Государственной Думой было принято решение возродить этот праздник. Герои в нашей стране были, есть и будут во все времена, как бы страна не называлась: Российская империя, Советский Союз или Российская Федерация. Каждый из вас защищал Родину, кто-то на территории России, кто-то - за ее пределами, кто-то участвовал в конфликтах и операциях, которые до сих пор засекречены. Я от всей души благодарю вас за проявленную на военной службе отвагу и героизм, желаю крепкого здоровья, успехов, благополучия и мерного неба над головой", - обратился к собравшимся Юрий Моисеев.

"Вчера страна праздновала День героев Отечества. Мы гордимся нашими земляками, удостоенными высшей государственной награды, такими как Герой Советского Союза Сергей Козлов и Герои России Евгений Клочков, Сергей Левашов и Мансур Рафиков. Героями нашего Отечества являются не только те, кто удостоен высокой награды, но и все, кто участвовал в локальных войнах и военных конфликтах, - подчеркнул генеральный директор "Центра реабилитации и интеграции инвалидов войны" Александр Изъянов. - Наша организация развивается, впереди еще много работы, мы и в дальнейшем будем поддерживать всех ветеранов военных действий, оказывать необходимую помощь".

От регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов войны и военной травмы "ВоИн" ветеранам и инвалидам локальных войн была передана материальная помощь для приобретения необходимых лекарств.

По пять тысяч рублей получили 14 участников вооруженных конфликтов. Тех из них, кто не смог прийти на встречу по состоянию здоровья, руководители организации навестят дома и передадут адресную социальную помощь.

Средства для помощи ветеранам организация получила благодаря президентскому гранту.

Фото: Калужская гордума
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"Благодарю всех членов организации ВоИн за то, что они реализуют такие замечательные социальные проекты, ведут активную работу по патриотическому воспитанию молодого поколения. Городские власти со своей стороны постараются оказать организации всю возможную помощь", - подчеркнул Юрий Моисеев.

Организация "ВоИн" объединяет ветеранов боевых действий, исполнявших свой интернациональный долг в Афганистане, Анголе, Вьетнаме, Кубе, принимавших участие в операции по восстановлению конституционного порядка в Чеченской Республике, конфликтах на Северном Кавказе и боевых действиях в Таджикистане.

По инициативе организации в Калуге в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана был создан Музей памяти локальных войн и военных конфликтов.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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