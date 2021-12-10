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10.12.2021 03:30
Рубрика: Общество

В Москве возобновляются фестивали в рамках проекта "Московские сезоны"

Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 281(8632)
В столице возобновляются фестивали в рамках проекта "Московские сезоны", прервавшиеся из-за пандемии коронавируса. В частности, сегодня стартует "Путешествие в Рождество", которое продлится до 9 января - самого конца новогодних каникул. По всему городу для москвичей открылись ярмарки, катки, площадки для керлинга и карусели. За приготовлением к празднику понаблюдали корреспонденты "РГ".
Праздничные площадки будут работать с соблюдением всех антиковидных мер безопасности. Фото: Александр Корольков Праздничные площадки будут работать с соблюдением всех антиковидных мер безопасности. Фото: Александр Корольков
Праздничные площадки будут работать с соблюдением всех антиковидных мер безопасности. Фото: Александр Корольков

За предновогодним настроением смело можно отправляться в центр города. Здесь гостей ждет атмосфера настоящей сказки. Световые тоннели, ледяные статуи, арки, леса хвойных деревьев в шарах и гирляндах уже украсили город. Нарядные ярмарочные домики и павильоны, как бы пряничные, ждут гостей.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Какие катки открылись в Москве

На Красной площади, например, можно согреться ароматным чаем или глинтвейном и полакомиться трдельником с корицей - известной чешской выпечкой. Готовится все на глазах: воздушное тесто выпекают на огне и посыпают смесью из сахара и грецкого ореха. Рядом жарят каштаны, которые уже стали традиционным атрибутом любой рождественской ярмарки. На Манежной площади тоже раскинулись шале. И тут предлагают много разных сладостей. На Тверской площади, как и на других 27 ярмарках, грандиозная продажа новогодних украшений для дома: свечи, расписные игрушки, бусы, вазы, рамки. Можно выбрать и необычный подарок ручной работы - их специально привезут мастера и предприниматели из разных регионов.

Оказаться в новогодней сказке можно только в маске и после бесконтактной термометрии

Чтобы вернуть в город праздник, столичные власти приняли строгие санитарные меры. Так что оказаться в новогодней сказке можно только после бесконтактной термометрии и в защитной маске. Возле каждого павильона антисептические средства, а также информация с напоминанием о важности соблюдения дистанции. Расплатиться за покупки везде можно банковской карточкой через терминалы.

На досуговых площадках, например, на каруселях часть мест займут куклы - плюшевые медведи. После завершения каждого сеанса работы каруселей в течение 10 минут проводится дезинфекция сидений и ручек. В очереди на каток стоять не нужно - запись открыта в мобильном приложении "Московские сезоны" и на сайте moscowseasons.com. Словом, отправляясь гулять, надо помнить: чем меньше контактов, тем больше шансов не заболеть.

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