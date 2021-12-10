Названа причина ДТП, в котором погиб депутат Эвклид Зафиров

Причиной аварии, в которой погиб депутат Московской областной думы Эвклид Зафиров, мог стать выезд грузовика на встречную полосу. Эту версию ТАСС озвучил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, грузовик Renault выехал в лоб Toyota Camry, в которой находился Эвклид Зафиров. Народный избранник и его знакомый погибли на месте. Расследование всех обстоятельств инцидента продолжается.

Ранее "РГ" сообщала, что авария произошла на 65-м километре трассы М5 "Урал" накануне вечером. Депутаты Мособлдумы и губернатор Андрей Воробьев выразили соболезнования родным и близким трагически погибшего парламентария.