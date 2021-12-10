Отбывающего срок за госизмену доцента МАИ попросили освободить

Суд в Белгородской области рассмотрит ходатайство об освобождении доцента МАИ Александра Воробьева, отбывающего 20-летний срок за государственную измену.

Адвокат Воробьева просит освободить его от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью.

- Направить ходатайство в Валуйский районный суд для рассмотрения по существу по подсудности, - говорится в постановлении Лефортовского районного суда.

В апреле Мосгорсуд приговорил Александра Воробьева к 20 годам лишения свободы, ограничению свободы на полтора года после окончания срока и штрафу в миллион рублей. Апелляционный суд подтвердил законность приговора, он вступил в силу. В ноябре Воробьева этапировали в колонию, пишет РИА Новости.