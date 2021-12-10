Полиция возбудила уголовное дело после гибели депутата Эвклида Зафирова

В Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели депутата Эвклида Зафирова и его водителя в ДТП.

Как сообщила начальник пресс-службы областного ГУ МВД Татьяна Петрова, дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Расследование ведет следователь МУ МВД "Раменское".

Ранее сообщалось, что депутат Московской областной думы Эвклид Зафиров и его водитель погибли при лобовом столкновении с грузовиком Renault. По одной из версий, водитель большегруза потерял управление и выехал на встречную полосу, что и привело к аварии.