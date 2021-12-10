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10.12.2021 21:05
Рубрика: Власть

Собянин: Строительство легкоатлетического манежа в Алтуфьевском районе должно завершиться в начале 2022 года

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Михеев
Строительство легкоатлетического манежа в Алтуфьевском районе должно завершиться в начале 2022 года. Такое поручение дал мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев строительство ряда объектов в районе Алтуфьевский на северо-востоке столицы. Комментируя возведение легкоатлетического манежа, глава города сказал: "Строительство объекта немного затянулось по объективным причинам. Но строительная готовность высокая. Давайте завершим работы в первом квартале следующего года".

Побывал мэр и в реконструированном кинотеатре "Марс", встретился с жителями района, рассказал им о планах благоустройства территории: "В следующем году завершим строительство Северо-Восточной хорды, а ещё через год - реконструкцию развязки МКАД с Алтуфьевским шоссе. МЦД мы запустили, станцию "Бескудниково", как я и обещал, подстроили, и с МЦД можно сейчас пересаживаться на метро бесплатно, так что потихоньку ваш район обустраиваем". в частности, благоустроен и сквер "Марс", где создано качественное пространство для отдыха и развлечений жителей всех возрастов.

Фото: Сергей Михеев
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Собянин напомнил, что по программе реновации в районе предстоит переселить более 8 тысяч жителей. Все эти работы выполнены по программе "Мой район", целью которой является создание комфортных условий проживания во всех районах Москвы, независимо от их удалённости от центра.

В 2019 году было открыто движение по МЦД-1 "Белорусско-Савеловский", в составе которого входит станция "Бескудниково", улучшающая транспортную доступность района.

В 2022-2023 годах планируется завершить два транспортных проекта, важных для жителей Алтуфьевского района: строительство Северо-Восточной хорды и реконструкция развязки МКАД с Алтуфьевским шоссе.

Также в планах обустройство соединительного участка между Путевым проездом и дублером Алтуфьевского шоссе - с организацией переезда и тротуара, а также освещением пешеходной зоны в подэстакадном пространстве 3-го Алтуфьевского путепровода.

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Строительство легкоатлетического манежа в районе Алтуфьевский было начато в мае 2017 года. В нем будет размещаться ряд спортивной инфраструктуры и тренажёрный зал. Единовременно в манеже смогут заниматься 122 человека в смену. Для зрителей установят трибуны на 280 человек.

Обновленный общественный центр "Марс" был открыт 25 ноября 2020 года. Здесь работают магазины и службы быта повседневного спроса. В ближайшее время в "Марсе" появится кинотеатр на 285 мест.

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