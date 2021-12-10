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10.12.2021 11:52
Рубрика: Власть

В Москве предложили поднять тарифы на платную парковку

Текст: Сергей Бабкин

Глава экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский предложил повысить стоимость платной парковки в Москве.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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"Вчера весь день снимали новый ролик в центре и было невозможно найти свободное парковочное место даже за 380 рублей в час, - написал Александр Шумский в своем Telegram-канале. - Ближе к Новому году много желающих приехать в магазины на машинах и стоимость часа становится все менее чувствительной".

Как отметил руководитель "Пробок. Нет", во всем мире принято повышать цены на парковки до тех пор, пока не будет стабильно свободно 15-20 процентов мест. Сейчас в центре Москвы, даже на улицах с повышенным тарифом, свободных мест почти нет.

По оценкам Александра Шумского, возможно, настало время пересмотреть тарифы на платные парковки.

В регионах Власть Право Административное право Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Платные парковки в Москве и Подмосковье

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