В Москве предложили поднять тарифы на платную парковку

Глава экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский предложил повысить стоимость платной парковки в Москве.

"Вчера весь день снимали новый ролик в центре и было невозможно найти свободное парковочное место даже за 380 рублей в час, - написал Александр Шумский в своем Telegram-канале. - Ближе к Новому году много желающих приехать в магазины на машинах и стоимость часа становится все менее чувствительной".

Как отметил руководитель "Пробок. Нет", во всем мире принято повышать цены на парковки до тех пор, пока не будет стабильно свободно 15-20 процентов мест. Сейчас в центре Москвы, даже на улицах с повышенным тарифом, свободных мест почти нет.

По оценкам Александра Шумского, возможно, настало время пересмотреть тарифы на платные парковки.