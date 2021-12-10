В Москве заменили более трех тысяч лифтов по программе капремонта

В Москве в рамках программы капремонта заменили более трех тысяч лифтов. Наибольшее число лифтов заменено на юго-востоке - 654. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства.

На втором месте по числу замен лифтов - юго-запад, где заменили 499 механизмов, на третьем - восток (371 лифт).

Напомним, что лифты в Москве подлежат замене после достижения 25-летнего срока предельной эксплуатации оборудования.

"С 2018 года лифты в домах, накапливающих средства на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. С 2011 года в Москве заменили более 39 тыс. лифтов", - отметил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Кстати, в многоквартирных домах столицы установлено более 112 тыс. лифтов. Все они включены в региональную программу капитального ремонта с указанием конкретных сроков замены.