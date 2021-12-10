В тульской колонии нашли Wi-Fi роутер в сыре

Сотрудники исправительной колонии № 7 в Тульской области во время досмотра продуктовой передачи изъяли оборудование небольшого колл-центра: восемь сотовых телефонов, семь сим-карт, столько же шнуров USB и зарядных устройств, пять гарнитур и Wi-Fi роутер. Вся аппаратура была спрятана в четырех вакуумных пакетах с сыром.

Передача предназначалась осужденному, отбывающему 11-летний срок за незаконный оборот наркотиков, сообщили в пресс-службе ФСИН России.

Сотрудники колонии составили административный протокол о попытке передачи запрещенных предметов в пенитенциарное учреждение и передали его мировому судье. В ИК-7 начата проверка.