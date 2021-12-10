Якутия поделилась своим опытом на международном арктическом форуме

Делегация Республики Саха (Якутия) стала одним из ведущих участников XI международного форума "Арктика: настоящее и будущее", прошедшего в Санкт-Петербурге. Мероприятие собрало более 2500 делегатов из 40 регионов России и 15 иностранных государств. Его деловая программа включала два пленарных заседания и 52 дискуссионные площадки, посвященные целям и основным направлениям государственной и социальной политики РФ в Арктике.

- За прошедшие годы форум стал важной площадкой, где происходит обмен опытом с представителями органов власти - как российских, так и зарубежных, научных и деловых кругов, - подчеркнул глава Якутии Айсен Николаев. - Мы видим живой интерес к нашим проектам, направленным на повышение качества жизни на Крайнем Севере, как со стороны коллег из других арктических регионов, так и со стороны федеральных органов власти, - констатировал руководитель региона.

По его словам, якутская делегация представила проекты, связанные с модернизацией системы северного завоза, поддержкой коренных малочисленных народов, изучением проблем вечной мерзлоты и сохранением климата, созданием комфортной городской среды.

В республике разработана новая логистическая схема завоза продовольствия на арктические территории. Если раньше доставка осуществлялась чартером на самолете и затем стыковкой вертолетами, то теперь она идет с базы "Якутоптторга" в Якутске до райцентров арктических районов водным путем в навигацию, а далее стыковочными рейсами Ан-2 до труднодоступных поселков. Как сообщил председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко, она позволяет экономить свыше 400 рублей на каждом килограмме провозимого груза. Это в три раза дешевле старой логистической схемы. Поэтому жители арктических районов теперь получают продукцию по фиксированной цене.

В рамках стратегической сессии "Коренные народы Арктики: сохранение традиций и создание надежного будущего" первый заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Якутии Сергей Неустроев рассказал об опыте республики в области поддержки коренных малочисленных народов Севера и сохранения их самобытной культуры и традиционного образа жизни, познакомил собравшихся с тем, как реализуется концепция устойчивого развития КМНС Якутии на период до 2035 года.

- В ходе этой сессии рассмотрели пять тем: сохранение и развитие традиционного образа жизни хозяйства и промыслов коренных и малочисленных народов Арктики, совершенствование законодательства РФ о правах малочисленных народов Севера, сохранение исконной среды обитания коренных малочисленных народов Арктики в условиях промышленного освоения территории, повышение экономической эффективности традиционных отраслей хозяйствования и сохранение языков коренных народов, - уточнила главный научный сотрудник, заведующий научно-исследовательского отдела этносоциальных и этноэкономических исследований геосистем Академии наук Якутии Ирина Самсонова.

Исполняющий обязанности министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Семен Яковлев на стратегической сессии "Актуальная климатическая повестка: изучение, адаптация, сокращение последствий" рассказал о том, как в Якутии исполняется Национальный план мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 года. В настоящее время на территории республики проводится работа по определению климатических рисков.

- Наша республика первой среди субъектов РФ приняла собственный региональный закон об охране вечной мерзлоты, - напомнил он. - Необходимо как можно скорее принять базовый федеральный закон по вечной мерзлоте и привлечь научный потенциал Института мерзлотоведения им П.И. Мельникова СО РАН к работе по созданию единой государственной системы мониторинга состояния многолетнемерзлых грунтов.

Кстати, в 2023 году в Якутии состоится Международный саммит по вечной мерзлоте. Это один из пунктов плана мероприятий Арктического совета, в котором Россия председательствует в 2021-2023 годах. Еще одно международное событие, запланированное под эгидой Арктического совета, - чемпионат по оленеводству, который пройдет в 2023-м в якутском поселке Черский в специально оборудованном этностойбище.

Делегация Якутии приняла участие в обсуждении путей ликвидации накопленного экологического ущерба в Арктической зоне. Первый заместитель министра ЖКХ и энергетики Виктор Романов представил опыт Якутии в сфере обращения с отходами на панельной сессии "Мусорная реформа в арктических условиях: от обсуждения к эффективным решениям".

- Сложность реализации реформы на севере заключается в низкой численности населения, отсутствии круглогодичной транспортной доступности, удаленности друг от друга населенных пунктов и капиталоемкости создания объектов инфраструктуры ТКО, - отметил он. - Следует применить механизм сбора и термического обезвреживания отходов на местах без захоронения с предварительным хранением отходов на пунктах временного накопления. Это позволит уменьшить объем отходов до 95 процентов. Однако для эффективности реформы требуется совершенствование законодательства. В частности, нужно наделить субъекты РФ полномочиями по самостоятельному определению порядка сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания ТКО с учетом транспортной доступности и удаленности от районного центра.

Выступая на пленарном заседании форума "Арктика: настоящее и будущее", министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков обратил внимание на значимость науки в социально-экономическом развитии Арктики и опыт Якутии в этой области. В качестве примера он привел НОЦ "Север", созданный в 2019 году по инициативе республики и занимающийся разработкой систем комплексного энергообеспечения, биотехнологий, рационального природопользования и технологий добычи в условиях вечной мерзлоты.

Кроме того, в республике ведется планомерная подготовка кадров для освоения Арктической зоны РФ.

- Северо-Восточный федеральный университет реализует четыре арктических приоритета: подготовка кадров, научные исследования, разработка и внедрение инноваций, а также поиск наиболее полезных инициатив и решений, - сообщил ректор СВФУ Анатолий Николаев. - В университете действуют 333 образовательные программы арктической направленности, по которым обучаются 13 тысяч студентов. Все программы в той или иной степени соответствуют четырем вышеупомянутым приоритетам.

По словам Анатолия Николаева, большую роль в подготовке специалистов играет участие вуза в проекте "WorldSkills Russia: Вызов Арктики", направленном на опережающую подготовку инженерно-технических и рабочих кадров и учитывающем северную специфику. Благодаря проекту СВФУ уже начал обучение по таким компетенциям, как "Сварка в минусовых температурах", "Арктическое строительство", "Промышленная автоматика".

В целом члены делегации Якутии, участвовавшие в XI международном форуме "Арктика: настоящее и будущее", во всех выступлениях подчеркивали, что все проекты, реализуемые в Арктической зоне республики, направленны на повышение качества жизни на Крайнем Севере. В соответствии с духом и буквой Стратегии развития Арктической зоны РС(Я) до 2035 года в регионе реализуется целый комплекс мер, направленный на развитие транспортной системы и логистики, модернизацию северного завоза и создание сети торгово-логистических центров в арктических районах, поддержку коренных малочисленных народов, изучение вечной мерзлоты и изменений климата, преодоление "цифрового неравенства" и расширение доступа к дистанционному образованию, телемедицине, банковским, государственным и муниципальным услугам.