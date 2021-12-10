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10.12.2021 14:44
Рубрика: Власть

Морскую пехоту ТОФ усилили танками Т-80БВ

Текст: Юрий Гаврилов
Более двух десятков модернизированных танков Т-80БВ поступили на вооружение береговых войск Тихоокеанского флота. Эта техника усилит ударные возможности приморского соединения морской пехоты, сообщили в пресс-службе ТОФ.
Фото: Виталий Аньков \ РИА Новости Фото: Виталий Аньков \ РИА Новости
Фото: Виталий Аньков \ РИА Новости

По ее данным, эшелон с танками накануне прибыл на одну из железнодорожных станций Владивостока. Это - не первые поставки Т-80БВ в дальневосточные флотские части. Ранее камчатское и приморское соединения морпехов приняли по 10 таких бронемашин. Одновременно шло оснащение танками Т-80БВ/БВМ сухопутных частей Дальневосточного военного округа. Ими, в частности, вооружили таковые подразделения дислоцированной в Хабаровском крае мотострелковой дивизии.

Фото: Министерство обороны РФ
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Строго говоря, Т-80БВ нельзя назвать совершенно новым танком. Известно, что в результате модернизации базовой "восьмидесятки" были повышены все ее основные характеристики. В том числе, огневая мощь, защищенность, подвижность и управляемость. Выросла и дальность стрельбы из танка различными типами боеприпасов днем, ночью и в условиях ограниченной видимости.

На усовершенствованный Т- 80БВМ установили стабилизатор вооружения и полностью отечественный прицел наводчика "Сосна-У" с визирным, тепловизионным и дальномерным каналами, а также с каналом управления ракетой. 46-тонную машину снабдили 125 - мм пушкой и доработанным газотурбинным двигателем ГТД мощностью 1250 лошадиных сил. За счет этого, в том числе, снизился расход топлива при работе силовой установки на стоянке, когда включена система управления огнем. Усовершенствована ходовая часть. Модернизированные Танки Т-80 приспособлены для действий в условиях низких температур.

Свой прибор наблюдения ТВН-5 появился у механика - водителя танка. Повышение командной управляемости обеспечивает новая ультракоротковолновая радиостанция "Акведук". А для большей живучести в бою машину оснастили тремя видами защиты. Это - комплекс модульной динамической защиты "Реликт", противокумулятивные решетчатые экраны и система активной защиты "Арена-М".

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