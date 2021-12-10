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10.12.2021 04:37
Рубрика: Происшествия

На чукотской шахте выявили нарушения техники безопасности

Текст: Дина Непомнящая

Анадырская межрайонная прокуратура провела проверку на шахте "Угольная" и нашла многочисленные нарушения правил безопасности.

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"Не проверяется исправность действия реле утечки тока перед началом работы, не вносятся результаты измерений контроля состава рудничной атмосферы", - перечислили недочеты представители прокуратуры Чукотки.

Нашли также нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. На шахте нет помещения для глажки белья, гладильного оборудования, инструкции по режиму стирки, дезинфекции и обеспыливания белья.

Руководителю предприятия внесли представление. Анадырский прокурор проконтролирует, чтобы в ближайшее время все проблемы были решены. Решается вопрос о возбуждении административных дел в отношении должностного и юридического лица.

Проверку на шахте провели совместно с МОНД и ПР по ГО Анадырь и Анадырскому муниципальному району, Государственной инспекцией труда по ЧАО, региональным Управлением Роспотребнадзора и Дальневосточным Управление Ростехнадзора за опасными производственными объектами по ЧАО.

Напомним, что после трагедии на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса губернатор Чукотки Роман Копин потребовал провести на шахте "Угольная" проверку соблюдения требований безопасности. Эту задачу он возложил на департамент промышленной политики и департамент финансов, экономики и имущественных отношений.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО

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