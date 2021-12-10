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10.12.2021 04:47
Рубрика: Происшествия

На Колыме застройщик заплатит 13,5 млн за не сданный в срок спорткомплекс

Текст: Ольга Коваль

По решению суда магаданская строительная компания заплатит крупный штраф за не сданный в срок физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Палатка.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Как сообщается на сайте региональной прокуратуры, в марте прошлого года в рамках нацпроекта "Демография" был заключен госконтракт на строительство спортивного объекта в Палатке. Однако к назначенному сроку возвести его не удалось. Застройщик выполнил лишь 75 процентов от запланированного объема работ.

"В результате противоправных действий причинен существенный вред жителям Хасынского городского округа, которые долгое время были лишены возможности пользоваться этим объектом", - отмечается в сообщении.

На строительную организацию было заведено административное дело о бездействии, повлекшем неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства. Суд признал компанию виновной и обязал выплатить штраф в 13,5 миллиона рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область

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