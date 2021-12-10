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10.12.2021 06:25
Рубрика: Общество

Сахалинцы смогут посетить новогодние утренники по QR-кодам

Текст: Ольга Коваль

Родителям в Сахалинской области, желающим побывать на новогодних утренниках в детских садах и школах, придется предъявить QR-код о вакцинации или справку о перенесенном заболевании. Это касается также приглашенных аниматоров и волонтеров. Условия организации праздничных мероприятий опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

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Согласно рекомендациям ведомства, теперь запрещается проводить утренники сразу для нескольких классов или групп. Залы должны быть заполнены лишь наполовину. На входе в образовательные учреждения обязательно будут проводить обработку рук и измерять температуру. Тех, у кого-то она окажется повышенной, станут отправлять домой. Организаторы мероприятий обязаны обеспечить дистанцию между людьми в 1,5 метра и обеззараживание воздуха в помещениях с помощью специального оборудования.

Во время утренников взрослые и дети должны находиться в масках. Исключение сделано лишь для актеров. Кроме того, продолжительность мероприятий не должна превышать 1,5 часа.

Как подчеркнули в ведомстве, соблюдение этих мер поможет снизить риски распространения коронавируса и ОРВИ.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Пандемия коронавируса COVID-19

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