Сахалинцы смогут посетить новогодние утренники по QR-кодам

Родителям в Сахалинской области, желающим побывать на новогодних утренниках в детских садах и школах, придется предъявить QR-код о вакцинации или справку о перенесенном заболевании. Это касается также приглашенных аниматоров и волонтеров. Условия организации праздничных мероприятий опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

Согласно рекомендациям ведомства, теперь запрещается проводить утренники сразу для нескольких классов или групп. Залы должны быть заполнены лишь наполовину. На входе в образовательные учреждения обязательно будут проводить обработку рук и измерять температуру. Тех, у кого-то она окажется повышенной, станут отправлять домой. Организаторы мероприятий обязаны обеспечить дистанцию между людьми в 1,5 метра и обеззараживание воздуха в помещениях с помощью специального оборудования.

Во время утренников взрослые и дети должны находиться в масках. Исключение сделано лишь для актеров. Кроме того, продолжительность мероприятий не должна превышать 1,5 часа.

Как подчеркнули в ведомстве, соблюдение этих мер поможет снизить риски распространения коронавируса и ОРВИ.